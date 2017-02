GENOVA. 12 FEB. Allarme scippi e borseggi in città. Ieri mattina, due donne straniere che gironzolavano nei pressi della Stazione Marittima si sono avvicinate ad un’anziana per derubarla del portafoglio.

Notate dai Carabinieri della Stazione di San Martino, nel corso di un predisposto servizio anti-borseggio, sono state immediatamente bloccate. Identificate in una 37enne nata nell’ex Jugoslavia, risultata abitante a Bologna, mentre la complice 33enne, nata a Genova, ma di chiare origine “rom” domiciliata in vico Teatro Nazionale, entrambe con pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti sono state tratte in arresto per “tentato furto aggravato in concorso”.