Allarme bomba in Piazza Dante per un pacco sospetto

GENOVA 13 GEN. Allarme bomba dalle 11 di questa mattina in pieno centro a Genova.

La zona interessata è quella di Piazza Dante dove sarebbe stato rinvenuto un pacco sospetto dentro un ufficio. Sono ovviamente al lavoro le forze dell’ordine, insieme agli artificieri giunti sul posto, per capire quale sia la vera natura del pacco ed operare su di esso. E’ stato ovviamente fatto sgomberare il palazzo e sono sul posto anche decine di mezzi del 118 per condurre tutte le operazioni in totale sicurezza. E’ l’ennesimo episodio che si registra nella nostra città di allarme bomba, in un clima molto teso per la sicurezza pubblica.

Seguiranno aggiornamenti.

fc