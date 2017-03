GENOVA. 16 MAR. Allarme bomba in via Venti Settembre intorno alle 19,45. La strada principale di Genova è stata chiusa al traffico per un involucro sospetto, con dei cavi elettrici, abbandonato nei pressi del Ponte Monumentale.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri e una mezza dozzina di auto della polizia, dei vigili urbani e dei carabinieri. Allertati anche i vigili del fuoco. Le corse dei bus Amt sono state deviate.