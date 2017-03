GENOVA. 16 MAR. Il 18 e 19 marzo 2017 al Teatro della Tosse andrà in scena “Nocciòli – Esercizi di Presenza”. Da un’ideazione e regia di Luigi Marangoni; elaborazione drammaturgica Valeria Banchero con Ileana Bellantoni, Maria Paola Casà, Amedeo De Pirro, Elvina Donati, Giovanna Gabbrielli, Paola Gabbrielli, Enrico Marcolongo, Claudia Marinelli, Laura Parodi.

Musiche dal vivo Ermanno Catocci, Scene Viviana dal Lago, Trucco Laura Pezzoli di Acqualuce; riprese video e fotografie Giovanni Baglini & Barbara Sinice, Grafica Giorgia Matarese produzione dinamici teatri e La Porta Nascosta

Quale traccia hanno lasciato in noi i nostri cari che non ci sono più Nove persone, in una sorta di rito civile, recitano se stesse e condividono con lo spettatore – in modo leggero e profondo – una loro scelta di essere più presenti nella continua danza della vita, riallacciando il presente al passato attraverso il recupero delle proprie “radici”.

Spettacolo parzialmente itinerante: il pubblico attraversa il tempo muovendosi in gruppi ristretti negli spazi del teatro per ascoltare, senza dover interagire, le storie dei protagonisti.

Comprando i biglietti di questo spettacolo si sostiene l’associazione di volontariato Braccialetti bianchi (Hospice di San Martino).

Numero massimo di spettatori per ogni spettacolo: 36 persone. Costo del biglietto 14 euro.

Date degli spettacoli: 18 marzo: due spettacoli alle ore 19,30 e 21,45; 19 marzo: due spettacoli alle ore 15,30 e 17,00