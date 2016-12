“Alla stessa ora, il prossimo anno” al Politeama

GENOVA. 27 DIC. Da giovedì 29 dicembre, fino a martedì 10 gennaio 2017 al Politeama Genovese è in programma una commedia di Bernard Slade, “Alla stessa ora, il prossimo anno”. Questa commedia del brillante autore canadese debuttò nel 1975 a Broadway dove rimase in scena per 4 anni consecutivamente. Nel 1978 uscì nelle sale cinematografiche americane il film tratto dalla commedia con protagonista Alan Alda. E’ una commedia sentimentale di rara comicità che racconta di George e Doris, entrambi sposati che si incontrano per caso in un motel a nord di San Francisco e tra loro scatta subito la scintilla, complice una bistecca (specialità del ristorante del motel).

Spieremo la loro storia d’amore attraverso sei atti e in due ore vivremo le loro peripezie sentimentali nell’arco di ventiquattro anni. Conosceremo i rispettivi consorti e i numerosi loro figli ma vivremo anche i cambiamenti in atto negli Stati Uniti dal 1951 al 1975.

Interpreti di questa messa in scena che porta la firma di Massimo Chiesa sono Alberto Giusta ed Alessia Giuliani.



FRANCESCA CAMPONERO

