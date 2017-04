GENOVA. 14 APR. Dedutta il 18 aprile 2017 e resterà in programmazione fino al 23 aprile il nuovo spettacolo della Compagnia Scatenati, un “Musical-Rap” di Fabrizio Gambineri e Sandro Baldacci, con musiche del maestro Bruno Coli.

Ancora una volta sul palco gli “Scatenati” che si ripropongono sotto la nuova veste di marinai, quasi a voler rendere reale quel loro viaggio immaginario che avevano improvvisato nella camerata dell’Ospedale Psichiatrico.

Billy Budd, ultima fatica di Herman Melville, calza a pennello per raccontare la storia della Compagnia in cui la nave è una costante metafora del luogo circoscritto e al tempo stesso un simbolo di libertà. Una storia tutta al maschile, dove si formano gruppi e dove si mescolano caratteri diversi può anche essere ricca di spunti comici, ma soprattutto perché tutta la storia (quasi in risposta a Benjamin Britten) può trasmettere ed evocare sensazioni e situazioni attraverso il ritmo, la melodia, i cori. La musica è sicuramente il linguaggio più adatto per raccontare la paura, la tristezza, la rabbia, il bene e il male, il dolore e la gioia; e solo lei può spingersi fino al soprannaturale.





Il protagonista, Billy Budd, è bello, “solare”, si direbbe oggi, candido, gentile, ingenuo, entusiasta, la persona ideale per generare invidia in un più anziano superiore (non del tutto alieno da inconfessabili secondi fini) che, decide di eliminarlo facendo circolare voci false e tendenziose sul suo conto, tacciandolo di fomentare un ammutinamento. Gli ammutinamenti erano all’ordine del giorno in quel periodo ed erano prevenuti, combattuti e sedati nel sangue. Il malvagio si spinge fino al punto di esporre le proprie malignità al capitano, il quale non crede alle proprie orecchie: convoca Billy che, nell’udire tali e tante infamie e invitato dal capitano a discolparsi, perde l’uso della parola e atterra il calunniatore con un solo poderoso colpo in mezzo alla fronte, uccidendolo.

FRANCESCA CAMPONERO