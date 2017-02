GENOVA. 23 FEB. Sabato 25 febbraio alle ore 11, in Villa Rosa, nella Casa di Cura Villa Montallegro, via Monte Zovetto 27,“finissage” della mostra “Genova-Buenos Aires, sola andata – Il viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di emigrazione”, curata da Massimo Minella.

La mostra, proposta dal 28 gennaio, in precedenza era già stata ospitata al Museo della Lanterna di Genova.

Attraverso documenti italiani e argentini la mostra ricostruisce la vicenda – tra milioni di altre – del padre di papa Francesco che, con i genitori, partì nel febbraio del 1929 da Genova verso l’Argentina in cerca di una nuova occasione di vita e di lavoro. A questa vicenda ne sono collegate tantissime altre, della lunga epoca in cui i “migranti” erano gli italiani che andavano verso la “Merica”

Tra quei milioni di emigranti ci fu anche Edoardo Riboli che alla fine dell’Ottocento si trasferì in Venezuela. Negli anni Venti, dopo aver fatto fortuna, tornò in Italia dedicandosi a importanti opere sociali e alla costruzione della Casa di Cura Villa Montallegro, aperta il 22 gennaio del 1952.

La mostra sulla migrazione dei Bergoglio è stata anche un’occasione per ricordare i 65 anni della struttura sanitaria genovese. All’esperienza di Edoardo Riboli è dedicata un’altra mostra che dal 2002 è ospitata in permanenza in Villa Montallegro.