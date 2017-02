Alice Cassano da applausi a Busto Arsizio

CHIAVARI. 13 FEB. Ancora una bella gara per la portacolori verdeblu Alice Cassano che, dopo il tredicesimo posto in Coppa del Mondo Under 20 a inizio gennaio a Digione, ieri a Busto Arsizio si è piazzata al settimo posto nella gara valevole come prova del circuito europeo europeo Under 23.

Un ottimo risultato, se si considera la partecipazione di 170 atlete provenienti da molte nazioni d’Europa, soprattutto dell’Est. A una russa, la Okhotnikova (terza), si è arresa Alice con il punteggio di 15-10 nell’incontro per l’accesso in semifinale. L’atleta Chiavarese aveva disputato un buon turno eliminatorio con solo una sconfitta battendo le connazionali Castaldi, Di Loreto, Sica e Pometti. Discreti piazzamenti anche per le altre due chiavaresi: Andrea Vittoria Rizzi si piazza al trentasettesimo posto, Alessia Aghilar è quarantaquattresima.

Ora l’appuntamento più importante, per Cassano e Rizzi, sarà venerdì prossimo a Udine per una nuova prova di Coppa del Mondo Under 20. Per la società verdeblu del presidente Roberto Signorini continuano, intanto, i frenetici preparativi per gli Europei Master di Chiavari dal 25 al 28 maggio 2017.