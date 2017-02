GENOVA. 21 FEB. Da cinque a un solo consigliere comunale. L’algoritmo M5S a Tursi praticamente non c’è più. Rimane solo Andrea Boccaccio, fedelissimo della consigliera regionale Alice Salvatore e Beppe Grillo. Dopo Paolo Putti, Mauro Muscarà, Emanuela Burlando, oggi ha lasciato il gruppo pentastellato Stefano De Pietro, fratello della deputata Cristina, la quale da tempo aveva abbandonato il M5S.

De Pietro è stato accolto a braccia aperte nel nuovo gruppo comunale dei dissidenti grillini e quindi confluisce in “Effetto Genova”.

I malumori erano nell’aria da tempo, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per le dimissioni del quarto ex grillino e’ stata il “metodo Genova” per la scelta dei candidati sindaco e consiglieri comunali alla corsa di genova 2017.

“Dovevamo essere una forza che nasceva dal basso- ha spiegato De Pietro- invece e’ diventata una piramide che si ficca nel cervello. Basta, non si puo’ piu’ resistere a questi cambiamenti di rotta che non hanno senso. Il videogioco delle elezioni del Movimento 5 Stelle con il ‘Metodo Genova’ consegnerà alla città una lista elettorale dove i consiglieri non saranno stati scelti dagli attivisti e il sindaco avrà il controllo totale dei suoi consiglieri. Esattamente l’opposto di quanto avevamo promesso fino ad oggi agli italiani, la piramide rovesciata della democrazia diretta. Ormai nel M5S non c’e’ più posto per il dissenso, per la soluzione partecipata dei problemi, ci si appresta a candidare in tutta Italia liste di allineati al pensiero unico”.