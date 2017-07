GENOVA. 13 LUG. Arresto per furto aggravato di un 30enne algerino che aveva rubato i soldi dalla cassetta delle offerte di una chiesa.

Le volanti della Questura sono intervenute ieri pomeriggio in Via della Torrazza, sopra Prà, dove un passante aveva sorpreso lo straniero intento a forzare la cassetta in metallo.

Quest’ultimo, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato di allontanarsi a piedi portando con sé il malloppo, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti in Via Ramellina.





Le successive verifiche hanno consentito agli agenti di risalire alla vicina chiesa di San Rocco, da cui la cassetta per le offerte, alta circa un metro, era stata asportata poco prima.

I poliziotti hanno sequestrato diverse monete rinvenute nelle tasche dei pantaloni dell’algerino ed alcuni attrezzi utilizzati dal ladro per il furo.

L’arrestato, domiciliato a Genova, risulta gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.