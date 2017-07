GENOVA. 19 LUG. La Questura di Genova ieri ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, in qualità di indiziato per rapina, un algerino 34enne, irregolare in Italia e pluripregiudicato per reati inerenti le sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona (tra cui anche una condanna per tentato omicidio).

Lo straniero, lunedì pomeriggio, ha dapprima rubato lo smartphone ad una coppia di turisti colombiani, che passeggiavano per il centro storico genovese. Poi, alla reazione immediata della donna, ha sbeffeggiato le vittime mostrando loro il cellulare poco prima derubato, strattonando la giovane per guadagnarsi la fuga.

La scena è stata ripresa dalle telecamere della Questura che, oltre a documentare la dinamica dei fatti, hanno consentito di ottenere una descrizione dettagliata del rapinatore.





Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno soccorso le vittime, ed i colleghi della Sezione Volanti, che poco dopo hanno intercettato il malvivente in via del Campo.

La tempestiva individuazione è stata resa possibile grazie alle immagini scaricate dalla Sala Operativa e condivise con gli agenti della Sezione Volanti.

Al termine degli atti di rito, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di fuga, vista la posizione irregolare dell’algerino sul territorio nazionale, l’immigrato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, a disposizione della Procura.