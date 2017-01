Aldo D’Anna, una vita per lo sport dei giovani

Attualmente allena nella Scuola Calcio dell’Olimpic Prà Pegliese

GENOVA. 20 GEN. Ci sono personaggi, nel calcio dilettantistico genovese e ligure, che hanno storie particolari. Personaggi che hanno donato la propria vita allo sport, in special modo al mondo sportivo giovanile.

Uno di questi è sicuramente Aldo D’Anna, 61 anni, in gioventù valente portiere, che incontriamo a Prà nell’impianto sportivo gestito dalla Olimpic Prà Pegliese.

Restio a parlare di sè, dopo qualche insistenza si lascia andare.

“La mia prima esperienza calcistica – dice D’Anna – come numero uno iniziò nel lontano 1967, a dodici anni, come tanti bambini dell’epoca nel quartiere di Oregina, precisamente nei giardini di Via Boine.

Ero un pò più alto e robusto dei miei coetanei, e così mi contattarono alcuni dirigenti di una società del posto, una società parrocchiale denominata Asco, che era null’altro che l’acronimo di “Associazione Cattolica Oregina”….”

-da lì l’inizio della tua carriera…

Aldo, con tanta modestia, sorride: ”Beh, se possiamo chiamarla carriera.. In quel periodo, restando comunque fedele agli amici di Oregina, il mitico Lino Bonilauri mi volle al Genoa per un periodo di prova. Capirà – incalza D’Anna – io sampdorianissimo!”.

Ma la nostalgia del suo ambiente e dell’attaccamento agli amici, lo riporta all’origina prima e poi alla squadra Allievi Juniores del Sant’Ugo. Sono i primi anni 70, ed Aldo a 15 anni.

“E proprio nel 1970 – ricorda D’Anna – una grande occasione che aspettavo da sempre. mi cerca questa volta la Sampdoria, la mia squadra del cuore!”

-Come andò ?

“Non bene – ridacchia Aldo – perché ero uno spirito un pò ribelle: volevano che tagliassi il mio ciuffo, al quale tenevo tanto, concedendomi al massimo una… frangetta! Insomma in seno alla Samp restai pochino…”

Tanto che nel 1973 passa alla “Levante C”, che partecipava al campionato di seconda Categoria con le riserve, sotto il nome di “Simpatizzanti Milan”, comunque una società del suo quartiere, presieduta dal mitico signor Bellantuoni.

Dopo quattro anni ai Simpatizzanti Milan, un brutto incidente chiude in anticipo una carriera che sarebbe potuta essere brillante.

“Vero – conferma D’Anna – anche perché nel tempo mi ero calmato ed acquisito maturità, questo anche alla disciplina che mi imponeva l ambiente calcistico e sportivo; ma sinceramente non ho rimpianti.”

-E sul finire degli anni ’70 inizia la seconda “carriera” sportiva di Aldo: quella di preparatore dei portieri…

“Ho iniziato questa seconda vita sportiva nella società Old genoani dove sono stato sino al 1984. Poi sono passato alla scuola calcio del Baiardo ed in altre società dilettantistiche genovesi. Devo dire che in tutte le società con cui ho collaborato, mi sono trovato molto bene”.

-Una carriera chilometrica…. veniamo un po più ai giorni nostri…

“Negli ultimi 10 anni, essendo residente a Prà ed essendo andato in pensione, ho cercato di lavorare con squadre della zona. Nel 2008 al 2014 sono stato al Voltri 87, poi dal 2015 ho iniziato una splendida avventura con la scuola calcio dell’Olimpia Prà Pegliese. E le soddisfazioni che ti danno i bambini sono il massimo per uno che lavora nel mondo del calcio”.

-Ed a tempo perso Arbitro di Nuoto…

“Sono stato dal 1994 sino al 2015 arbitro Nazionale Uisp di nuoto, pallanuoto e sincro, anche questa una bella esperienza…”

Insomma, questo è Aldo D’Anna, classe 1955, un ragazzo un uomo che oltre ad essere marito e padre è un uomo che ha sposato intensamente il mondo sportivo giovanile.

Un grande atleta, un grande uomo. complimenti.

FRANCO RICCIARDI