GENOVA. 7 OTT. “La paura è umana, ma combattetela con coraggio” firmato Paolo Borsellino. E’ la nuova immagine del profilo Facebook dell’assessora al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, finita nel mirino per essersi attivata contro il degrado a Sottoripa, Caricamento, Turati ed in altre zone a rischio del Centro Storico.

Non è la prima volta che la 36enne leghista si sente minacciata, ma nei giorni scorsi ha ricevuto anche una email intimidatoria nella casella di posta del suo assessorato a Tursi e ha segnalato i fatti in questura. La Digos ha quindi deciso di avviare un’indagine e di inserire Paola Bordilli tra gli “obiettivi sensibili”. E’ stata quindi disposta la vigilanza alla sua abitazione.

Secondo gli investigatori, sono emersi inquietanti dettagli che fanno ritenere la minaccia concreta, ben oltre la vivace dialettica e contestazione politica. Infatti, risulta che siano stati scritti da una mano che conosce gli esatti riferimenti anagrafici e gli spostamenti quotidiani dell’assessora Bordilli, che sarebbe stata anche pedinata da qualcuno.





In ballo c’è sostanzialmente l’ordinanza anti alcol di cui si parla dallo scorso agosto, richiesta a gran voce dai residenti dei caruggi, ormai allo stremo perché da anni sono costretti a convivere con illegalità e degrado. Il provvedimento vieterà il consumo di birra e liquori dopo le 15 in alcune zone a rischio ben definite, invase da vagabondi e nullafacenti in gran parte stranieri.

L’iniziativa è appoggiata non solo dal sindaco Marco Bucci che vuole trasformare Genova in una “Città meravigliosa”, ma soprattutto dal presidente del Municipio Andrea Carratù che si è schierato con la cittadinanza e dall’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, che intende dare un giro di vite per far rispettare la legalità sul territorio.

“Le ordinanze sul Centro storico saranno esecutive entro breve. Abbiamo trovato un giusto equilibrio fra le giuste istanze della cittadinanza e del commercio sano e legittimo. Noi andiamo avanti per combattere il degrado in città. Non ci facciamo intimidire” ha confermato oggi l’assessora leghista Paola Bordilli.