SAVONA. 11 APR. Per celebrare i 120 di fondazione della Lega Navale Italiana ed i 110 di quella di Savona si è svolta la prima tappa del Campionato Savona-Varazze, con sole, mare calmo e poco vento. La manifestazione è organizzata dal comitato di circoli composto da LNI Savona, Savona YC, Varazze CN. In palio il trofeo che celebra i 120 anni della Lega Navale Italiana, fondata a La Spezia nel 1897 su iniziativa del giornalista Augusto Vecchij, che si firmava Jack La Bolina, ed i 110 anni della sezione LNI di Savona, costituita nel 1907, un anno fondamentale per quello che sarebbe stato lo sviluppo dell’Associazione, perché un Regio Decreto la erigeva ad “ente morale”, certificandone gli scopi ed i valori che ne contraddistinguono tutt’ oggi l’operato.

La campionessa in carica nella Divisione Crociera, “Wing”, è sempre stata al comando e ha vinto con un vantaggio di 5 minuti su “Escape”. Tuttavia la classifica in tempo corretto ha registrato il successo di Escape, di Tommaso Bisazza ed Enzo Motta, portacolori del Savona YC, che ha preceduto Wing, di Andrea Saettone (LNI Savona) con al timone Stefano Carattino (VCN). Terzo posto per “Vitamina”, di Angelo Zelano, della LNI Savona.

Nella Divisione Diporto in tempo compensato ha vinto “Nuvola Rossa” di Marco Sella del SYC, che ha preceduto “Energy” di Raffaele Sicignano del VCN che l’ aveva preceduta in tempo reale di ben 5 minuti. Terza posizione per la defender “Fylla” di Gianfranco Gaiotti, del SYC.





La seconda tappa del campionato è in calendario a Varazze, il 23 aprile, organizzata dal locale circolo nautico.

PAOLO ALMANZI