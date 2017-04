SAVONA. 10 APR. Uildm, Ucai, Unitre, Faritmo ed Avo hanno organizzato, o sono in procinto di allestire, tutta una serie di iniziative che mettono in luce quanto sia attivo, proprio nel comprensorio ingauno, il ruolo delle varie associazioni culturali, artistiche, scientifiche e di sostegno alla persona.

La Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Albenga ha presentato ieri una bellissima commedia “Una calda estate ai ponti”, ideata dalla Compagnia teatrale amatoriale “Mare Tempestoso”, nel Salone delle Feste della accogliente e bellissima Casa di cura ‘San Michele’ in viale Pontelungo ad Albenga. Grande successo di pubblico e soddisfazione per il professor Nante e la consorte dottoressa Gentile (che hanno ospitato l’evento benefico). La compagnia comprende Giuseppe Grieco, Emilio Cartasegna, Angela Repetto, Sabrina Bordone, Gianfranco Piastra, Vanessa Sarti Iaia, Marcello Soliani e Nadia Raffaele. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Uildm – Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di Albenga e la direzione della Casa di cura ‘San Michele’.

La commedia è stata rappresentata la prima volta il 10 aprile 2010 a Genova: si tratta di una appassionante lettura teatralizzata dalle pagine del romanzo di Robert James Waller, nella libera riduzione di Giuseppe Grieco, “I ponti di Madison County”, edito nel 2001 da Sperling & Kupfer.

L’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) sezione di Albenga- Imperia ha organizzato, per le vacanze di Pasqua, una bella mostra collettiva dal titolo: ” Cristo è risorto: sì è veramente risorto”. Vi prendono parte pittori, scultori, ceramisti, grafici e fotografi appartenenti al sodalizio che hanno messo in mostra le proprie opere sul tema. La collettiva è visitabile in piazza dei Leoni tutti i giorni dalle 15 e 30 alle 18 e 30.





L’ Unitre comprensoriale ingauna, in collaborazione con Palazzo Scotto Niccolari e grazie alla disponibilità di Ileana Guidarini, Giampiero De Paoli e Gianmaria Patrone, ha organizzato un primo incontro di avvicinamento all’ Opera lirica, dedicato al “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. Vista la vicinanza della città di Albenga a due importanti Teatri d’Opera come ‘Opéra Nice Côte d’Azur ed il Teatro Carlo Felice, gli organizzatori hanno infatti ritenuto utile dare vita ad una serie di appuntamenti che illustrino gli spettacoli in cartellone e preparino gli spettatori alla visione degli stessi.

La Fa.Ri T.M.O. (Fondazione Ricerca Trapianto di Midollo osseo) ha annunciato che organizzerà, per domenica 18 giugno (alle ore 12 e 30 a Rapallo, nel piazzale antistante la Lega Navale) l ‘incontro annuale che coinciderà con il pranzo, che si potrà prenotare, telefonando, dalle ore 8 alle 13, a Marina e Giorgia al numero 010 5553432, o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica marina.daneri@hsanmartino.it e giorgia.conti@hasanmartino.it

L’ offerta minima è di 60 euro che dovranno essere versati, tramite bonifico bancario, intestato a Fondazione Fa-Ri.T.M.O. Banca Carige Genova Agenzia 49 IBAN IT32N0617501594000002219980

Infine l’ AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), sezione di Albenga-Alassio, ha annunciato che giovedì 13 aprile collaborerà con i suoi volontari alla buona riuscita della festa di compleanno per 23 ospiti dell’ Istituto Trincheri.

L’ appuntamento è per le ore 16 nel salone dell’ Istituto. Ad essere festeggiati saranno le signore Lucia Fadini, Margherita Gambino, Liliana Giusto, Carmela Megale, Giuseppina Risso, Olga Vedovato, Mirta Ferrua, Delia Guarracino, Rosina Scoca, Cesarina Tancini, Mariuccia Trentini, Zaide Gallizia, Franceschina Gesmundo, Vanda Marchetti, Riccarda Penzo, Carlotta Vecchi, Vincenzina Cerami, Lucia Giambra, Angela Molinari, Lisetta Tagliaferri e Pia Tomati. I signori festeggiati sono Rinaldo Aquino e Giampaolo Sassu.

CLAUDIO ALMANZI