SAVONA. 23 MARZ. Grande attesa per sabato quando al teatro Ambra si terrà la festa per i dieci anni del Premio Fionda di legno. Sarà il noto regista televisivo Antonio Ricci a consegnare l’ambito premio a Brunello Cucinelli (per le sue fiondate in favore della dignità dell’uomo e del lavoro) ed ai Nomadi (per il messaggio di pace e di solidarietà che da decenni portano in giro per il mondo).

A festeggiare ci saranno anche Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Fabrizio Casalino che nel 2008 ricevettero la fionda dei fieui per il loro micidiale tormentone “Torta di riso finita!”, dedicato alla scarsa propensione dei liguri all’ ospitalità: “Non potevamo certo mancare a questa festa di compleanno – hanno spiegato i tre noti comici genovesi- Siamo legatissimi ai fieui, gente da caruggi come noi. Orgogliosi sempre della nostra fionda”.

Tutte le offerte ricevute serviranno ad acquistare strumenti musicali per i ragazzi della Scuola di musica, complesso bandistico Città di Norcia che, a causa del sisma, ha perduto sede e attrezzature. Proprio Per preparare al meglio questo decimo anniversario martedì sera un nutrito gruppo di amici dei Caruggi ha partecipato in diretta alla puntata di Striscia la notizia.

I Fieui sono stati ospiti –come ormai consuetudine- di Ficarra e Picone che hanno dato l’annuncio dell’importante manifestazione albenganese. Gli studi di Cologno Monzese si sono tinti ancora una volta del giallo dei foulards dei monelli ingauni : “Li abbiamo portati per tutti- ci hanno spiegato gli eterni ragazzacci albenganesi- dai conduttori alle veline e anche per Donald, il cagnolino mascotte della trasmissione! E oltre ai foulards tante specialità della piana albenganese per un festoso dietro le quinte con pigato, rossese, torte pasqualine, fiori, piante aromatiche per tutti!”. E c’è un’altra importante novità: il Gabibbo, il simpatico vendicatore rosso, sarà ad Albenga per una incursione al Teatro Ambra durante la consegna della fionda ed anche il giorno successivo (domenica 26 marzo) per la manifestazione CorriAmo la fionda!

Intanto sempre ad Albenga la locale sezione della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ha tenuto la propria assemblea annuale nella quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che opererà per il prossimo triennio e che risulta così composto: Marco Rosati (presidente), Mario Scolari (vicepresidente), Flavio Mosso (tesoriere), Barbara Calcio Gaudino (segretaria), Nunzia Civile, Santo Di Gangi e Chiara Rosati (consiglieri).

L’ AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) infine comunica che il 7 aprile si svolgeranno le votazioni per il Direttivo che guiderà il sodalizio nel Prossimo triennio, mentre il 19 aprile sono in programma le votazioni per il rinnovo del direttivo regionale dell’associazione.

PAOLO ALMANZI