SAVONA. 26 FEBBR. Sarà Laura Freddi al Teatro Ambra di Albenga a salire sul palco per il terzo appuntamento (mercoledì, inizio ore 21) della Rassegna teatrale “AlbengAteatro2017”. La show girl romana è la protagonista di “Ricette d’Amore” con Cinzia Berni, Ketty Roselli, Maria Pia Timo e Thomas Santu, esilarante commedia di Cinzia Berni, con la regia di Diego Ruiz.

“Siamo molto soddisfatti- ci ha detto il direttore artistico Mario Mesiano- sia del positivo esordio dei primi due spettacoli in rassegna, che hanno incassato l’apprezzamento degli spettatori, sia della numerosa e positiva risposta che il pubblico albenganese, e non, ha dato alle nostre proposte. Pensiamo che questa commedia saprà soddisfare ulteriormente il palato del pubblico dell’ Ambra. Mi sento di ringraziare personalmente tutte le persone che continuano a darci fiducia e, soprattutto, che continuano a venire a Teatro”.

La divertente commedia di Cinzia Berni racconta la storia di quattro donne alle prese con l’amore. Si tratta di un testo irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di spettatori. L’ autrice si pone queste domande: cosa succederebbe se una tranquilla serata tra amiche venisse interrotta dall’arrivo improvviso di un bellissimo ragazzo in cerca d’aiuto? Quale sarebbe la ricetta giusta per resistere alle tentazioni e per non farsi travolgere dalla passione? Insomma la situazione presenta quattro donne alla riscossa contro il maschio tentatore. Quattro bionde spumeggianti agguerrite e determinate.

” Si tratta- conclude Mesiano- di un spettacolo godibile, che presenta un affresco spudorato e frizzante delle donne di oggi che ci farà ridere e riflettere sulla realtà che ci circonda”.

Il prossimo spettacolo del cartellone teatrale ingauno è in programma il 13 marzo. Si tratta di “Porta Chiusa” di Jean Paul Sartre, che vedrà in scena Mario Mesiano, Pino Ronco, Amelia Conte e Carla Lombardi, per la regia dello stesso Mesiano.

La rassegna teatrale albenganese è organizzata dalla Teatro Ingaunia, in collaborazione con il Comune di Albenga, Assessorato Cultura.

CLAUDIO ALMANZI