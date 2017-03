SAVONA. 22 MARZ. Una serie di importanti iniziative di carattere artistico, ricreativo e culturale sono in programma nei prossimi giorni nella Diocesi di Albenga- Imperia.

Sabato 25, alle ore 15, presso la sede UCAI di Albenga (Piazza dei Leoni 15), si svolgerà l’incontro culturale dal titolo “Arte e dintorni”, sarà presente il pittore Sergio Macchione.

Il primo aprile l’ Unione Cattolica Artisti Italiani, sezione di Albenga organizza invece una visita a Genova per la mostra di Modigliani a palazzo Ducale. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 30 marzo.

Domenica 2 aprile alle ore 16, presso il Museo Diocesano di Albenga (sala conferenze di via M. Lengueglia n.12 ,ex Consultorio Familiare), verrà presentato il restauro del polittico di Sant’ Antonio Abate, opera cinquecentesca di Pietro Guido da Ranzo. Il restauro è stato realizzato con il patrocinio del Comune Albenga e grazie alla generosità di un architetto che ha espresso il desiderio di rimanere anonima. Interverranno Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Monsignor Giorgio Brancaleoni, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali, Alma Oleari, vice direttore dell’ Ufficio Beni Culturali, Alfonso Sista, Ispettore di zona della Sovrintendenza e Riccardo Bonifacio, restauratore. L’ opera, riportata alla sua originale bellezza, tornerà nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate ad Ubaga, frazione di Borghetto d’Arroscia (IM) Per avere maggiori informazioni sulle varie iniziative è possibile telefonare ai numeri 3394632476, 0182.579310 e 347.8085811, oppure consultare il sito www.ucaialbengaimperia.org, oppure inviare una e mail agli indirizzi di posta elettronica gangiba@libero.it e

museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it

CLAUDIO ALMANZI