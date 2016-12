Albenga: in 300 ai regionali di Ciclocross

Albenga- Edizione spettacolare per la gara di ciclocross a Campochiesa d’Albenga, quest’anno valida anche per il Trofeo Piemonte-Lombardia di Ciclocross. A vincere è stato Marco Aurelio Fontana, davanti a Manuel Todaro e Luca Cibrario. La gara assegnava anche le maglie regionali liguri. Fra i locali trionfo nella categoria degli allievi 2° anno per Matteo Novaro (AS Andora) e di Giulia Bertoni (UCLa Laigueglia) fra le allieve.

La gara organizzata in maniera impeccabile dal Laigueglia Pacan Bagutti è stata un vero successo anche per la bella giornata ed il folto pubblico di appassionati che ha seguito l’evento. Questi i risultati.

Elite-U23: 1) Marco Aurelio Fontana (Cannondale Factory Racing); 2) Manuel Todaro“Campione Regionale ligure U23”(Team VVF); 3) Luca Cibrario (Palazzago); 4) Pinato (Sixs Devinci Xc); 5) Merlino (Sky Bikers); 6)Bennati (Team Co. Bo. Pavoni); 7) Tortellotti (Team VVF); 8) Varè (Sc Gerbi 1910); 9) Conca (GS Massi Supermercati); 10)Gargantini (Team Spreafico-Velo Plus).

Juniores:1) Marco Pavan, (Ciclistica Rostese); 2) Francesco Carollo (Fiorin); 3) Paolo Rossetti (Vigor Cycling); 4) Elia Roggeri“Campione Regionale”(Rusty Bike).

Allievi 2^ anno:1) Luca Pescarmona (Cadrezzate Verso l’Iride); 2) Samuele Leone (Costamasnaga); 3) Lorenzo Pollicini (Cadrezzate);6) Matteo Novaro “Campione Regionale” (Andora Ciclismo).

Allievi 1^ anno:1) Alessandro Minguzzi (La Fenice Mtb); 2)Diego Caviglia“Campione Regionale(Team Senza Senso); 3) Mattia Pesce (Polisportiva Quiliano); 4) Sebastiano Pittella (Polisportiva Quiliano).

Esordienti 2^ anno:1) Gioele Solenne (Team Cicloteca); 2) Matteo Siffredi“Campione Regionale”(Rusty Bike); 3) Gabriel Fede (Cadrezzate-Guerciotti).

G6-Maschile: 1) Fabio Massa (US Cassina De Bracchi); 2) Carlo Cortese (Polisportiva Quiliano); 3) Giovanni Eugenio Costalla (Ciclistrica Bordighera).

Master Fascia1:1) Michele Piras“Campione Regionale”(Team Marchisio Bici); 2) Alberto Riva (Team Bike O Clock); 3) Marco Colombo (Team La Cà di Ran).

Master Fascia 2:1. Gianluca Longoni (Triangolo Lariano); 2) Gabriele Canepa (Oddone Cicli); 3) Mauro Locatelli (Team Isolmant); 4) Luca Biale “Campione Regionale” (Polisportiva Quiliano).

Donne Elite:1) Alessia Verrando (Team Lapierre-Trentino); 2) Nicoletta Bresciani (Scott Racing Team); 3. Silvia Persico (Valcar Pbm); 6) Federica Piana“Campionessa Regionale” (Bici Camogli-Golfo Paradiso).

Donne Junior: 1)Nicole Fede (Cadrezzate-Guerciotti); 2) Katia Moro (Pila Bike Planet); 3) Francesca Saccu (Merida Italia Team).

Donne Allieve:1) Giulia Bertoni“Campionessa Regionale” (Ucla 1991-Pacan Bagutti); 2) Martina Bassi (Merida Italia Team); 3) Nicole Pesse (Cicli Fiorion).

Donne Esordienti:1) Francesca Luppino “Campionessa Regionale”(Ciclistica Bordighera); 2) Giulia Challancin (Pila Bike Planet); 3) Sara Fiorin (Cicli Fiorin).

Master Woman:1) Marina Giacometto “Campionessa Regionale” (Emporiobike-Frrd).

G6-Femminile:1) Martina Recalcati (Lissone Mtb); 2. Matilde Ceriello (Lissone Mtb); 3. Serena Romeo Brillante (Ciclistica Bordighera); 4. Giada Barbagallo (Ucla 1991-Pavan Bagutti).

(Paolo Almanzi)