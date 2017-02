SAVONA. 14 FEBBR. L’ ingauno Giorgio Poggi ha ottenuto un importante successo in Francia. L’ olimpionico ha infatti vinto il Trofeo della classe Finn nella prestigiosa “Semaine Internationale de Cannes”, la bella classica invernale che vede ad inizio stagione sempre la presenza di una flotta di livello mondiale. Il nazionale Poggi (che appartiene al Corpo sportivo delle Fiamme Gialle ed al Garnell Sailing Team) ha dominato per tutta la manifestazione imponendosi in tutte e sei le prove disputate. Poggi ha preceduto alla fine l’ucraino Gusenko ed il francese Hay. Bene anche è andato l’altro italiano Marco Buglielli, nono nella classifica finale e terzo nella categoria dei Grand Master. Gli altri italiani si sono piazzati così: al 29 ° posto Pitini; al 33° Dazzi (terzo nei Legend); ed al 39° Pinucci.

Grande soddisfazione dunque per il forte velista albenganese e per tutti i suoi tanti fans per un ritorno alla grande alla vittoria. Un successo che si spera possa essere di buon auspicio per la stagione 2017 del campione ingauno.

Questa la classifica finale. Settimana Internazionale di Cannes.

1) Giorgio Poggi (Italia), 5; 2) Andrei Gusenko (Ukraina), 20; 3) Laurent Hay (Francia), 22; 4) Guillaume Boisard (id), 26; 5) Valerian Lebrun ( id), 35; 6) Tobias Kirschbaun (Olanda), 38; 7)Uli Breuer (Germania), 39; 8) Cristoph Burger (Svizzera), 41; 9) Marco Buglielli ( Italia), 44; 10) Havrisch Taras (Ukraina), 44.

