SAVONA. 13 MAR. Una 24enne di Albenga è evasa dai domiciliari per andare a trovare l’ex fidanzato anch’egli ai domiciliari ma è stata arrestata dai Carabinieri.

La giovane è stata arrestata dai militari mentre andava a trovare il suo ex fidanzato ai domiciliari presso l’abitazione della madre, nel centro storico di Albenga.

La giovane era gravata da un ordine di custodia cautelare del Tribunale di Savona per maltrattamento in famiglia in quanto aveva minacciato, ingiuriato ed estorto denaro alla madre, nonostante avesse già il divieto di avvicinarsi a lei.

Al vaglio dei Carabinieri la posizione dell’ex compagno, che non può avere contatti con persone diverse dai suoi familiari.