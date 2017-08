SAVONA. 17 AGOS. Grande attesa per gli appassionati della musica classica per l’ apertura domani della Rassegna “Concertando tra i Leoni”, giunta alla tredicesima edizione. Organizzata dalla sezione Ucai di Albenga-Imperia (guidata dalla presidente Elena Scuritti) in collaborazione con la Curia vescovile ed il Comune di Albenga, la Regione Liguria ed il quotidiano cattolico “Avvenire”, la manifestazione ogni anno è anche l’occasione per premiare associazioni, personaggi ed artisti che abbiano dato lustro al comprensorio diocesano. A ricevere l’ ambito premio sarà quest’anno la scrittrice ingauna Cristina Rava. Tre le serate in programma nella splendida piazzetta, a fianco della cattedrale romanica e delle antiche torri.

Domani (inizio ore 21 e 15) si esibirà il “Duo Soprano e Pianoforte” formato da Angelica Cirillo e Luigi Stillo. I due artisti presenteranno un interessante programma che comprenderà brani di Verdi, Puccini, Mascagni, Tosti, Weill, Lara, Consuelo Velazques, Edith Piaf e Marguerite Mannote.

La serata successiva vedrà esibirsi un altro affiatato Duo formato da Maurizio Morganti, clarinetto e Alessandro Gagliardi, pianoforte, che presenteranno brani di Mendelssohn, Finzi, Bartok, Milhaud e Poulenc.





La terza serata (domenica 20 agosto) sarà dedicata al Tango. Ci sarà il Trio composto da Giovanni Sardo, violino, Sergio Scappini, fisarmonica e Michele Fedrigotti, pianoforte. I musicisti eseguiranno musiche di Piazzolla, Gardel, De Dios, Arroyo, Bauer, Sanders, Greco, Rodriguez e Scappini. Durante la serata verrà consegnato il «Premio dei Leoni», a Cristina Rava.

Il Premio, coniato con l’effige della piazzetta dei Leoni ed il logo dell’Ucai, è stato creato dalla nota scultrice savonese, Delia Zucchi. Queste sono le motivazioni ufficiali per l’assegnazione del Premio: “A Cristina Rava, scrittrice di emergenti romanzi, che interpretano, attraverso i racconti del mistero e la creazione di singolari personaggi, l’Albenga inedita e usuale dei “carruggi”, affidando alla penna sobria e disincantata il fascino segreto dell’investigazione tra profondi silenzi, vivaci espressioni e appassionate scoperte, capaci di presentare fragilità e valori contemporanei, ripresi nella quotidianità dell’agire umano. Spicca, in particolare, l’impiego di una serietà culturale e di una cura estetica, collocate al servizio del retto vivere sociale. Il suo narrare, mai fine a se stesso, si crogiola infatti in brani concreti di vita, nei quali, fra l’ondeggiante dondolare della malinconia e le magie di ragguagli surreali, primeggia l’impegno di teneri gesti e di pace, rivelati a volte con esilarante humor, ma sempre con nel cuore il desiderio di scoprire la verità e consegnarla all’umanità intera. Nelle pagine respira infine la sua voce di donna, schiusa ad accenti di speranza, che riverberano il coraggio ela forza verso più qualificati orizzonti, trascinati nell’acuta responsabilità di donarli al nostro tempo, oggi come sempre, bisognoso di riferimenti e di tessuti inneggianti a indispensabili forme educative e a luoghi di incontro e di fraternità, nonostante le leggerezze e i disagi del tempo corrente”. In piazzetta durante la tre giorni della kermesse musicale sarà possibile anche visitare la collettiva di alcuni artisti dell’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani) dedicata al tema «Albenga e i suoi angoli più belli».

Prima della Rava, nelle precedenti edizioni, sono stati premiati tanti altri personaggi illustri della cultura, dello sport, dell’ arte e della fede del comprensorio diocesano come Momsignor Alessandro Sappa, gli Olimpionici di Albenga, Stefania Fratepietro, Franco Gallea, Giovanni Angelo Doglio, Angelo Gastaldi, Luisa Benso, Carlo Lanteri e Gerry Delfino.

CLAUDIO ALMANZI