SAVONA. 17 GENN. Nella “Città delle Torri” le associazioni culturale e di volontariato sono sempre attive e nei prossimi giorni propongono tutta una serie di appuntamenti di rilievo.

L’ ILI (Iniziativa Laica Ingauna) organizza per venerdì alle ore 21 a Palazzo Scotto Niccolari una conferenza dal titolo: “Gli africani siamo noi”. “A spiegarci questa affermazione – dice il presidente Piero Corradi- sarà il professor Guido Barbujani docente di genetica all’ Università di Ferrara che ha insegnato in precedenza nelle Università di Londra, New York, Padova e Bologna. Gli africani siamo noi non è uno di quei titoli che si tirano fuori per impressionare gli ingenui con un paradosso, ma è davvero la sintesi, la più onesta possibile, delle nostre frammentarie conoscenze sulle origini dell’uomo e sulla nostra vicenda evolutiva. Noi tutti quanti, in Europa come negli altri continenti, siamo africani, e ce lo dicono con chiarezza i resti fossili, il materiale archeologico e, sempre di più, i nuovi dati sul DNA”.

L’ Unitre (Università delle tre età- Comprensoriale Ingauna), guidata dal presidente Alfredo Sgarlato, organizza per Sabato pomeriggio, alle 16, presso la Sala Conferenze di Palazzo Oddo, la presentazione di una tesi di laurea nell’ambito della rassegna “Albenga in Libri”, organizzata dalla Fondazione Oddi e dall’ Unitre Comprensoriale Ingauna col patrocinio del Comune di Albenga e coordinata dal Prof. Mario Moscardini. La tesi, che è intitolata “Albenga, da Città di vetro a Città verde” è di Giorgia Tucci, laureatasi presso l’Università degli studi di Genova-Scuola Politecnico, con relatori i Professori Mosè Ricci e Manuel Gausa. Alla presentazione seguirà un rinfresco offerto dalla Fondazione Oddi.

La UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ha annunciato che lascerà presto la propria sede di piazza Europa.

Il 25 gennaio verrà infatti inaugurata la nuova sede dell’ associazione di volontariato guidata da Flavio Mosso. Ad ospitare la nuova sede dell’associazione, che opera ad Albenga da ben 43 anni, saranno i locali a Palazzo Oddo, in via Roma al numero 66.

L’ AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) si riunirà per l’ assemblea ordinaria annuale degli associati domenica 29 gennaio, alle ore 21, nel teatro Don Pelle a San Giorgio.

Nutrito l’ordine del giorno annunciato dal presidente Giovanni Patuzzo: ” Oltre alla relazione sulle attività svolte nel 2016 – ci ha spiegato il presidente- si dovrà eleggere il nuovo consiglio direttivo ed i revisori dei conti che guideranno il sodalizio nel quadriennio dal 2017 al 2020. Dall’ assemblea dovranno anche uscire i nominativi dei delegate dei candidati che parteciperanno alle assemblee provinciali, regionali e nazionale dell’ Avis”.

Le votazioni si svolgeranno sabato 4 febbraio (dalle 16 alle 19) e domenica 5 febbraio (dalle 10 alle 12) presso la sede dell’ associazione in Via Verano Fossato, 2 ad Albenga.

CLAUDIO ALMANZI