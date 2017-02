SAVONA. 20 FEBBR. Anche quest’anno a realizzare la Fionda sarà l’artista villanovese Andrea Zanini. Anche se manca quasi un mese alla consegna del famoso premio “Fionda di legno” già gli appassionati del comprensorio ingauno stanno scalpitando. “Il Teatro Ambra – ci ha spiegato Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi- è già al completo da tempo, prenotato praticamente a scatola chiusa in quanto i nostri amici sanno che ogni anno riusciamo a portare ad Albenga personaggi di livello assoluto. Quanto alla scelta dell’ artista a cui affidare la realizzazione della fionda 2017 abbiamo optato per Andrea Zanini, che pensiamo abbia dimostrato già nella precedente occasione le sue doti di creatività e la passione ed impegno che ci mette nel suo lavoro”.

Zanini è un valido e noto artista che coltiva da tempo la passione per il legno: “Ho imparato i segreti della lavorazione del legno – ci ha spiegato lo stesso Zanini- nella bottega di mio nonno materno, Tomaso, quando da piccolo lo aiutavo a preparare gli intarsi che avrebbe poi inserito nei mobili”. Andrea Zanini appartiene infatti alla famiglia dei Marchiano di Villanova d’Albenga, falegnami e mobilieri conosciutissimi. “Non pensavo – prosegue Zanini- che un hobby arrivasse ad avere poi tanta importanza nella mia vita sino a diventare la mia professione”.

Attualmente Andrea Zanini realizza le proprie creazioni in un affascinante laboratorio e bottega di ebanista ad Alba, dove si è trasferito per ragioni di cuore da poco meno di un anno. Zanini, non è solo un lavoratore del legno, è un artista che continua a ricevere importanti riconoscimenti in Italia e all’ estero e gli oggetti da lui realizzati vengono sovente riprodotti con lusinghieri commenti sulle principali riviste del settore. Lo scorso anno il premio Fionda, da lui preparato, raffigurava le torri e il mare di Albenga racchiusi in una mezzaluna, in una sorta di abbraccio. “ Per il 2017 – conclude Zanini – mi sono ancora ispirato alle torri ingaune presentate in modo inconsueto: sospese tra passato e futuro. Ma non posso dire altro, pena l’espulsione dai fieui. Un particolare però lo aggiungo: non ho capito bene il perché, ma i ragazzacci dei vicoli me ne hanno fatto preparare due uguali”. Andrea ci ha dato così un indizio molto importante perchè forse preannuncia che per l’edizione di quest’anno ci sarà un duplice vincitore.

CLAUDIO ALMANZI