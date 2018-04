SAVONA. 6 APR. Con l’assemblea di questa mattina al Liceo “ Bruno” di Albenga sono proseguiti gli incontri del sindacato SNALS con il personale del settore scuola. Il segretario provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola, Enzo Sabatini, era accompagnato dai docenti Raffaella Bertolo e Daniele Alberi che sono intervenuti rispettivamente sul tema del nuovo contratto e dei concorsi.

“Le nostre assemblee- ha spiegato Sabatini- che si terranno nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia, fino al 13 aprile, hanno lo scopo principale di far conoscere a tutti gli operatori del settore scuola le ragioni del nostro no al nuovo assurdo contratto. L’ assemblea odierna ha anche lo scopo di far conoscere i nostri 120 candidati per le prossime votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali. Inoltre è stata una occasione per discutere, con gli operatori della scuola, in orario di servizio, sulle principali tematiche del settore, in questo momento particolarmente delicato per l’ Università, l’ Istruzione e la Ricerca”.

Numerosi i punti all’ ordine del giorno affrontati: le ragioni del “no” al contratto, l’ apertura della nuova sede SNALS a Carcare, la presentazione dei 120 candidati RSU in tutte le scuole del savonese. E’ stato anche fatto il punto sulle pensioni, sui concorsi e sulla mobilità. Dopo l’assemblea di oggi, che era riservata agli

Istituti Comprensivi Alassio, Albenga I e II, Andora-Laigueglia, Ceriale, Pietra Ligure, Val varatella, Loano-Boissano ed alle

Scuole Superiori Falcone di Loano, Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio ed ai Licei di Albenga, la settimana prossima lo Snals

organizzerà le altre assemblee con il seguente calendario.

Lunedì 9 aprile (dalle ore 11 e 15 alle 13 e 15, al Liceo Chiabrera- Martini, in Via Aonzo a Savona) per tutti gli Istituti Superiori di Savona. Mercoledì 11 (dalle 8 e 10 alle 10 e 10 al Liceo Issel, via Fiume, di Finale Ligure) per tutti gli Istituti di Finale. Giovedì 12 (dalle 8 e 10 alle 10 e 10 all’ IC di Millesimo in piazza della Libertà) per l’ IC di Millesimo. Venerdì 13 aprile (dalle 8 e 10 alle 10 e 10 all’ IC di Cairo Montenotte in Largo Caduti e Dispersi di Russia, 2) per l’ ISS Patetta di Cairo e l’ IC Cairo).

CLAUDIO ALMANZI