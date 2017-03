GENOVA. 23 MAR. Ieri sera uno straniero si era introdotto nelle cantine di un caseggiato di via al Forte di San Giuliano, dove, da una di queste, si era messo a rubare anche una bicicletta di ingente valore. Il malfattore, bloccato dal proprietario 32enne genovese e da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, identificato poi in un ecuadoriano di 21 anni, gravato di numerosi pregiudizi di polizia specifici per furto, perquisito, è stato trovato in possesso di una forbice e di un tronchese, che sono stati sequestrati.

Pertanto, l’immigrato è stato tratto in arresto per “tentato furto in abitazione” e deferito in stato di libertà per “possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli”.