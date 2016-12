Albaro, casa di Burlando in fiamme: rogo spento dal figlio

GENOVA. 23 DIC. Attimi di paura ieri sera per un rogo che si è sviluppato in casa dell’ex governatore ligure del Pd Claudio Burlando. Le fiamme sono partite dalla cucina dell’immobile in Albaro. A fuoco alcuni mobili e vettovaglie.

Burlando non era in casa al momento dell’incendio. All’interno c’era il figlio di 25 anni che è riuscito ad evitare il peggio recuperando un estintore in un negozio sotto casa e spegnendo l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del 118. Nessun ferito o intossicato. L’alloggio risulta agibile.