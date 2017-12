Albanese rifiuta alcol test e morde mano ad agente: arrestato

Ad Imperia in serata un albanese di 50 anni è stato arrestato per avere aggredito carabinieri e polizia, dopo che era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Garessio.

L’uomo a bordo della sua auto, si è scontrato con un altro veicolo, guidato da una donna.

Una volta scesa dall’auto, la donna, notando l’alta gradazione alcolica del 50enne, ha chiamato i carabinieri che, dopo i rilevamenti del caso, hanno provato a sottoporre l’uomo all’alcol test.





L’albanese dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test, ha iniziato a minacciare di morte i militari. Vista la situazione, i carabinieri hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia della squadra volante della polizia.

Una volta sul posto, l’uomo ha aggredito anche due poliziotti, mordendo la mano del primo e malmenando il secondo, a seguito di una colluttazione.

Gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e sono stati dimessi con una prognosi di 7 giorni.

Il 50enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test.