SAVONA. 10 LUG. La polizia municipale di Alassio, tra sabato e domenica, ha compiuto una maxi operazione anti abusivismo dove, in ripetuti blitz, ha effettuato migliaia di sequestri di merce. Sono state impiegate pattuglie in divisa (anche in spiaggia) e in borghese.

Gli agenti del Comando di polizia municipale, coordinato dal comandante da Francesco Parrella, che ha partecipato in prima persona all’operazione, hanno eseguito sequestri di migliaia di capi di abbigliamento ed altri gadget, come braccialetti e catenine. Molti i prodotti contraffatti.

“Oltre alle azioni anti-abusivismo – ha dichiarato Parrella – abbiamo dedicato particolare attenzione anche ai controlli sulle spiagge libere, nelle quali, nonostante l’alta affluenza, non si sono registrate particolari problematiche”.





“Un plauso alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine – ha aggiunto Piero Rocca, Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale del Comune di Alassio – per la loro costante attività a tutela del territorio e per il rispetto delle regole. Un messaggio forte e chiaro contro l’abusivismo. Chi vuole delinquere, o non rispettare la legge, non è e non sarà mai il benvenuto ad Alassio”.