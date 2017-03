SAVONA. 1 MARZ. Al Cnam di Alassio si stanno ultimando i preparativi per il via ufficiale delle regate e delle manifestazioni della stagione velica. Il Circolo Nautico “Al Mare” organizza le manifestazioni in collaborazione con la Marina di Alassio. Il primo appuntamento è in programma per l’11 ed il 12 marzo con il Meeting Internazionale della Gioventù per la classe Optimist. Durante la due giorni si terrà il Trofeo Zonta Vera Marchiano per gli juniores, e per i cadetti si disputerà invece il Trofeo Sergio Gaibisso. Inoltre, in collaborazione con lo Yacht Club di Sanremo e quello di Imperia, sempre nella due giorni di marzo, è in programma il Trofeo Capitan Nemo che prevede l’estrazione di una barca completa di timone e deriva, alla fine di un trittico di regate organizzate dai tre sodalizi.

Dal 17 al 19 marzo si aprirà la stagione internazionale della Vela d’ Altura con la classica Settimana Internazionale per le classi Irc/Orc. A questo appuntamento ormai tradizionale, quest’anno sarà aggiunta anche una regata costiera dedicata alle barche con caratteristiche maggiormente performanti. Il percorso rimarrà tra Capo Mele e Capo Lena e sarà inserita anche l’isola Gallinara. Dalle regate di marzo comincia la collaborazione con Tapporosso, la Centrale del Latte di Torino, che affiancherà il Cnam nelle manifestazioni in programma. Un connubio che si andrà via via approfondendo per diffondere il messaggio di sport, salute e divertimento destinato ai giovani velisti e alle famiglie.

“Siamo soddisfatti – ci ha spiegato lo stesso presidente del Cnam Ennio Pogliano- delle iniziative che stiamo portando avanti, con la collaborazione di molte persone e della Marina di Alassio in primis. Si tratta di appuntamenti organizzati ad hoc per destagionalizzare l’offerta, facendo arrivare ad Alassio sportivi e famiglie non in piena estate. Siamo convinti di riuscire ad avvicinare al mondo della vela molte persone grazie agli eventi in programma che spaziano dalle regate alle manifestazioni aperte ai nuotatori, fino alle veleggiate e alla gara di pesca di ottobre”.

Dopo la Settimana velica internazionale d’ Altura l’altro grande appuntamento internazionale sarà il Campionato Europeo Classe D-One che si svolgerà ad Alasio dal 21 al 24 settembre. Evento che calamiterà l’attenzione dei media e farà giungere numerosi, nella “Baia del Sole”, velisti ed appassionati da tutto il Continente.

