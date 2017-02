Alan Buribayev dirige stasera al Carlo Felice

GENOVA. 24 FEB. Questa sera, venerdì 24 febbraio alle ore 20.30 al Carlo Felice è in programma il decimo concerto sinfonico. A dirigere l’Orchestra del Teatro Carlo Felice sarà Alan Buribayev, giovane direttore kazako, diplomato presso il conservatorio di Almaty in Kazakistan, che esordì nel 2003 alla direzione dell’Orchestra Sinfonica di Astana per diventare nel 2010 direttore dell’Orchestra Sinfonica Irlandese. Pluripremiato ai più importanti concorsi di direzione d’orchestra internazionali, è considerato un profondo conoscitore della musica slava.

Il programma della serata, interamente dedicato a grandi autori russi dell’800 e alla loro straordinaria sensibilità musicale, propone in apertura il celebre poema sinfonico Una notte sul Monte Calvo di Modest Musorgskij, composto nel 1867 e ispirato ad un’antica leggenda ucraina, eseguito soltanto nel 1886 dopo la morte dell’autore. A seguire le Danze da “Una vita per lo Zar” di Michail Glinka, un’opera considerata capostipite di tutto il melodramma russo, che però fa trasparire, specie nella suite delle danze, il periodo di studio che l’autore trascorse in Italia.

Concluderà la serata l’imponente Sinfonia n.1 in Do maggiore, uno dei capolavori della musica sinfonica russa dell’800, brano denso di temi ricavati dalla tradizione musicale della Russia arcaica, fu composta dal geniale Milij Balakirev nell’arco di ben oltre 31 anni.

Alle ore 19.30, presso la Sala Paganini del Teatro Carlo Felice, si terrà una breve conferenza introduttiva al concerto con il M° Alan Buribayev a cura dell’Associazione Teatro Carlo Felice.