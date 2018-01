Al via nel week end la Coppa Liguria di Sci Alpino

Si apre nel prossimo fine la stagione della Coppa Liguria di Sci Alpino. Appuntamento a Limone Piemonte sabato per lo slalom speciale a cura dell’Imperia Sci 2004 (vincitrice edizione 2017 Coppa Liguria) e domenica per lo slalom gigante abbinato al 2° Trofeo Casinò di Sanremo a cura dello Snow Team Sanremo. In entrambe le giornate di gara, la partenza del primo concorrente è fissata per le 9:30. Saranno i primi confronti ufficiali, per sciatori e sciatrici, nelle categorie Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani, Seniores, Master e Cuccioli. Domenica al completo, con in pista anche Super Baby e Baby. “Abbiamo visto crescere l’intero “movimento”, non solo quello agonistico, ma anche il mondo dei turisti e degli amatori, più in generale, quello degli amanti degli sport invernali che cercano nello sci soprattutto l’aspetto ludico e sportivo e il divertimento che questa disciplina procura – spiega il presidente regionale Michele Torini – Siamo nell’anno olimpico e auspichiamo porti a noi tutti un giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso. Un augurio di tante soddisfazioni sportive agli Sci Club, agli allenatori, agli atleti e alle loro famiglie e un ringraziamento alle Istituzioni, alla Federazione e agli Sponsor che ci hanno sempre sostenuto”.