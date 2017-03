Al via il 25° Expo Savona ad Albissola Marina

SAVONA. 18 MAR. Cambio di location per Expo Savona che prenderà il via oggi pomeriggio ad Albissola Marina alle 15.30 e che animerà il Parco delle Fiere di viale Faraggiana sino al 26 marzo.

L’orario feriale è dalle 16:30 alle 23:00, sabati e domeniche dalle 14:30 alle 23:00.

Expo Savona è allestita su un’area di oltre 10.000 mq, di cui 8.000 adibiti ad esposizione coperta all’interno di padiglioni prefabbricati, 1000 in cupoline in P.V.C. per le esposizioni esterne coperte e 1000 per le esposizioni scoperte.

L’evento si svolge con il patrocinio della provincia di Savona, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Albisola Superiore, in collaborazione con Confcommercio.

Anche quest’anno Angelo Vaccarezza, Capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria, sarà presente all’inaugurazione: «Non potevo mancare a un Expo che in 25 anni è cresciuto esponenzialmente – dichiara Vaccarezza – il programma di quest’anno è ricchissimo e tutti gli stand sono pieni. Questo è un ottimo segnale che fa ben sperare per il futuro di queste manifestazioni».

«La Regione Liguria – prosegue Vaccarezza – si sta distinguendo per le iniziative in aiuto delle imprese territoriali: turismo, eccellenze agroalimentari, paesaggio e tutte le maestranze che rendono unica questa terra devono essere valorizzate al massimo poiché saranno proprio queste attività a rimarginare un tessuto economico fragile e trascurato per troppo tempo.

Ecco perché sono convinto del valore di manifestazioni che attirano visitatori e l’Expo di Savona è sicuramente una di queste, grazie alla vasta partecipazione che certamente ci sarà» conclude Vaccarezza.

Tra le novità, i parcheggi e il servizio navetta gratuiti da Savona all’area espositiva, oltre agli eventi tradizionali come l’animazione per i più piccoli e spettacoli per gli adulti.

