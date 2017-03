Al Verdi, Semmo misci, scia marcheiza…

GENOVA. 18 MAR. Domani, domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.00 la Compagnia Dialettale Stabile Reg. Ligure presenta al Teatro Verdi di Sestri Ponente Semmo misci, scia marcheiza… di Emilio Del Maestro con la regia di Silvia Pinceti.

La storia si svolge in un antico castello nobiliare della provincia di Genova, nei primi anni del secondo dopoguerra. La Marchesa di Santa Giustina di grandioso conserva solo il nome e l’apparenza; in verità l’anziana nobildonna si dibatte in situazioni economiche disastrose. Solo la buona volontà e la fedeltà al casato del fidato maggiordomo (Stefano) e dell’anziano ortolano (Pippo) ma soprattutto l’arguzia della marchesa riescono a sopperire alle esigenze primarie. La cessione di un quadro di un antenato dei Santa Giustina crea una girandola di situazioni imprevedibili a cui si aggiunge l’arrivo inaspettato di una nipote americana venuta in Italia ad acquistare tesori d’arte. La vicenda si scioglierà con la vittoria morale dell’astuta Marchesa che, benché anziana e piena di pregiudizi, dimostra di essere più in gamba di tutti coloro che la circondano.

Cast: Maria Teresa Mazzucchelli, Gloria Rosellini, Mariano Basile, Dino Venturini, Flavio Porcu, Lorenzo Masu.