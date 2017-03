GENOVA. 30 MAR. Venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2017 ore 20.30 è in programma una Produzione Teatro Stabile Bolzano, e Organizzazione Nidodiragno, “I Vicini” di Fausto Paravidino. Con Iris Fusetti, Davide Lorino , Barbara Moselli, Fausto Paravidino, Sara Putignano.

La nuova commedia di Fausto Paradivino racconta le nostre paure. Chi sono i vicini? Degli sconosciuti, altrimenti li chiameremmo “amici”. Allora se il discrimine è l’intimità, chi sono realmente i nostri vicini? La guerra domestica di due giovani coppie attraverso un’atmosfera rarefatta e toni noir.

Mentre Domenica 2 aprile 2017 ore 17.00 la Fondazione Teatro Carlo Felice porta in scena il grande Musicattore Luigi Maio con il suo spettacolo “DA MOZART A PROKOFIEV in compagnia di PIERINO E IL LUPO” che vedrà impegnata assieme a Maio l’ orchestra del teatro Carlo Felice nella Sinfonia n. 40 in sol minore K550 di W. A. Mozart e “Pierino e il lupo” op 67 di S. Prokofiev scritta nel 1936 dal grande compositore russo Sergej Prokof’ev su libretto proprio per divertire i piccoli e nello stesso tempo per introdurli alle magie della “tavolozza orchestrale”. Il musicista attribuì infatti ad ogni personaggio della storia un motivo identificativo ricorrente, o leitmotiv, affidandolo ad un determinato strumento o gruppo strumentale: al flauto il motivo dell’uccellino, all’oboe quello dell’anitra, agli archi quello di Pierino e così via.

Pierino e il lupo è uno dei cavalli di battaglia del Musicattore, una delle sue performance più apprezzate insieme a quella de L’Histoire du Soldat di Stravinskij che gli hanno valso importanti riconoscimenti in ambito internazionale.

FRANCESCA CAMPONERO