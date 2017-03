Al Teatro di Camogli Gioele Dix

GENOVA. 9 MAR. Sabato 11 marzo 2017 alle ore 20.30 al Teatro Sociale di Camogli è di scena Gioele Dix, Vorrei essere figlio di un uomo felice di e con Gioele Dix.

Gioele Dix torna in scena con un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota attorno all’idea della paternità: che essa sia ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia personale e familiare dell’attore.

L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano. A Itaca, nessuno sa se Ulisse sia ancora vivo e se mai farà ritorno. Telemaco parte sulle tracce del genitore che non ha mai conosciuto. In un lungo viaggio per mare e per terra il giovane prenderà consapevolezza di sé e del proprio destino. E quando i due finalmente si incontreranno, l’eroe invecchiato e sfiancato da una guerra inutile abbraccerà commosso il giovane uomo cui cedere il suo scettro.

Un recital vivace e documentato, fra suggestioni colte, rimandi alla contemporaneità e tratti di improvvisa e affilata ironia. Lo spettacolo si ispira ad un progetto andato in onda con successo su Rai 5, che viene ora ripreso e attualizzato per tornare sui palcoscenici in versione rinnovata e arricchita.

Dix muove i primi passi nel teatro alla fine degli anni settanta, promuovendo e animando la cooperativa milanese del Teatro degli Eguali. Deciso a intraprendere la carriera di solista comico, si esibisce al Derby Club e allo Zelig, storici cabaret milanesi. Il nome d’arte Gioele Dix nasce nel 1987 dopo un provino allo Zelig con Gino e Michele: “Fin da ragazzino sognavo un nome con la x, che non fosse Craxi: Tom Mix, Otto Dix. Gioele è il nome di un profeta della Bibbia, omaggio alla mia identità ebraica”. Raggiunge la popolarità nel 1988 nel varietà televisivo Cocco di Rai 2 con il personaggio dell’automobilista “‘incazzato come una bestia!”. Nel 2009 realizza la sua prima regia teatrale per il gruppo degli Oblivion firmando lo spettacolo Oblivion Show che girerà l’Italia per due stagioni. Nel 2011 sarà il regista anche del secondo spettacolo degli Oblivion: Oblivion Show 2.0 il sussidiario.

FRANCESCA CAMPONERO