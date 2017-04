Al Museo del Jazz “Ella Fitgerald, una voce per il secolo”

GENOVA. 3 APR. Martedì 4 aprile, alla Sala Chierici della Biblioteca Berio alle ore 18, il Museo del Jazz, in collaborazione con la Biblioteca Berio presenta: “Ella Fitgerald, una voce per il secolo” a cura di Guido Michelone

La bellissima voce di Ella Jane Fitzgerald (25 aprile 1917 – 15 giugno 1996) rivive in questa carrellata di registrazioni filmate, in cui la si può ascoltare in un periodo lungo quasi mezzo secolo in grandi momenti di artisticità jazzistica da parte di Lady Ella (o Signora della Canzone), come veniva affettuosamente chiamata in tutto il mondo. Ella, infatti, è anzitutto grandissima interprete di stupendi brani della più autentica tradizione americana, ossia i celebri standards composti tra gli anni Venti e Cinquanta, anche se personalmente non ha poi disdegnato di cimentarsi con la bossa-nova o con i Beatles; ma, vista sotto un’ulteriore prospettiva, la Fitzgerald è altresì la più celebrata jazz singer, forse la migliore in assoluto sul piano tecnico, mentre per quanto riguarda lo stile, sta di certo alla pari con le altre tre storiche colleghe – Bessie Smith, Billie Holiday, Sarah Vaughan – che via via hanno fondato il canto jazz femminile.

Tutto questo è ben riassunto in questa di antologia di filmati appositamente riuniti per il Museo del Jazz di Genova, in occasione del centenario della nascita di Ella, dove si possono ascoltare le svariate sfaccettature del trascinante swing canoro di una figura davvero unica nel suo genere, in grado di improvvisare uno scat su una difficile melodia, come pure di sottolineare interi versi su un romantico fraseggio.

Quindi in queste performance la protagonista ha simbolicamente voluto inviare a un pubblico che non l’ha mai abbandonata, si trova il suo canto in dialettica con le orchestrone jazz, le formazioni ritmosinfoniche, i piccoli combo, persino i duetti con altri sommi colleghi. Ma in tutto il repertorio, talvolta eterogeneo, al di là della bravura dei comprimari, è proprio lei – Ella Fitzgerald – a svettare in alto: un lirismo, un’intensità, e al contempo una leggerezza, un senso del ritmo e del blues, che la pongono tra i grandi del Jazz di ogni tempo.

Guido Michelone è docente di storia ed estetica del jazz all’Università Cattolica di Milano, ed insegna la stessa materia anche nei Conservatori. E’ giornalista professionista e saggista, con all’attivo decine di libri e pubblicazioni sul mondo del jazz delle musiche popular, e con una particolare attenzione per la storia della vocalità.

Ingresso libero