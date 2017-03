Al Garage “Ricorda con rabbia”

GENOVA. 7 MAR. Sabato 11 alle ore 21,00 e Domenica 12 marzo alle ore 17.00, alla Sala Diana del Teatro Garage, la compagnia Lost Theatre Company porterà in scena Ricorda con rabbia, per la regia di Riccardo Italiano. Ricorda con rabbia è stato scritto da Osborne nel 1956 ed è ancora oggi estremamente attuale.

La rabbia viene da una società che non funziona. Lo specchio di questo spettacolo è Jimmy, sposato con Alison, una ragazza proveniente da una famiglia borghese, sulla quale lui sfoga tutto il proprio risentimento. A farne le spese è anche il loro amico e convivente Cliff. A complicare ulteriormente le cose sarà l’altezzosa Helena, il cui arrivo rimescolerà le carte in tavola.

C’ è rabbia in Jimmy, così come c’è in molti giovani d’oggi, i quali faticano tremendamente a trovare il proprio posto nel mondo. Alison e Jimmy hanno bisogno della loro tana. Non possono farne a meno. Così come hanno bisogno l’uno dell’altra. La ragazza sembra subire il tutto senza mai reagire, senza mai alzare la voce, senza mai poter fare niente. Deve arrivare qualcuno a farle notare che c’è un’altra strada possibile, un’alternativa possibile. Così Helena arriva nella vita di Alison, dall’alto della sua agiatezza, mostrandole una via di fuga. Se non fosse, che quella stessa via di fuga, diventerà una strada spianata per Helena, per rifugiarsi anch’essa in quella tana.

Riccardo Italiano si èdiplomato nel 2007 presso il Centro Studi Coreografici Teatro Carcano, diretto dal maestro Aldo Masella, ha lavorato come attore e aiuto regista. Fonda una prima compagnia, con cui nel 2008 vince il Festival Passione Teatro (con Le Pillole d’Ercole). Poi allo Spazio Tertulliano di Milano ed è lì che gli viene proposto di presentare uno spettacolo suo. Scrive Martha la memoria del sangue dopo aver letto l’autobiografia della Graham e decide di metterla in scena come un dialogo tra due attrici che rappresentano una la Martha in carne ed ossa e l’altra il suo inconscio, in perenne confronto tra loro.

Ricorda con rabbia vede in scena Gianluca Sollazzo, Valentina Pescetto, Laura Locatelli e Vincenzo Leone.

FRANCESCA CAMPONERO

Ingresso: intero € 12,00 ridotto 9,00