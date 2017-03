Al Ducale il IV Festival di Limes: Chi comanda il mondo

GENOVA. 2 MAR. Chi comanda il mondo. E’ questo il tema del IV Festival di Limes che si terrà al Palazzo Ducale di Genova dal 3 al 5 marzo.

Si tratta di una tre giorni ricca di appuntamenti che hanno come obiettivo focalizzare l’attenzione del pubblico attorno ai grandi sistemi di potere presenti nelle siocietà contemporanee.

Sono diversi i ‘nomi importanti’ che parteciperanno alla tre giorni. Fra questi: Romano Prodi, Emma Bonino, Ilvo Diamanti, Umberto Galimberti, Eva Cantarella e Michela Murgia.

In contemporanea si svolge, in Slaa Liguria, la mostra cartografica ‘Dissolvenze’ a cura di Laura Canali.

Sul nastro trasportatore della geografia si dispiega un mondo ricco di pluralità e di nuovi punti di vista. La mappa veste la geografia della realtà che stiamo vivendo. Dalla caduta del Muro di Berlino ad oggi sono venute alla ribalta realta diversissime in ogni parte del mondo, come bolle d’aria intrappolate in un lago. Molte di queste realtà dureranno a lungo, altre molto meno, ma tutte lasceranno un segno, una traccia sul nostro pianeta, cambiandolo nella sua storia.

Gli esseri umani e la storia che scrivono sono quindi in continuo mutamento, ma cosa invece non cambia mai? Esiste un elemento su questa nostra terra che non è mai mutato?

Visite guidate della mostra a cura di Laura Canali, sabato e domenica alle ore 12 e alle ore 15. Ingresso libero

Ecco il programma completo del IV Festival di Limes:

Venerdì 3 marzo

ore 10: [riservato agli studenti dell’ISSS “Firpo-Buonarroti”] Limes incontra le scuole – Lucio Caracciolo, Dario Fabbri, Fabrizio Maronta

ore 17.30: Inaugurazione di “Dissolvenze”, la mostra cartografica a cura di Laura Canali

ore 18: Il nuovo (dis)ordine mondiale – Lucio Caracciolo dialoga con Romano Prodi

Sabato 4 marzo

ore 10.30: Il potere di Dio – Marco Ansaldo, Margherita Paolini, Piero Schiavazzi, Antonio Spadaro

ore 12: Visita guidata alla mostra cartografica “Dissolvenze” a cura di Laura Canali

ore 12: Un nuovo secolo americano? – Germano Dottori, Dario Fabbri, Brunello Rosa, Jacob Shapiro

ore 15: Visita guidata alla mostra cartografica “Dissolvenze” a cura di Laura Canali

ore 15: AAA Europa cercasi – Antonia Colibasanu, Pascal Gauchon, Fabrizio Maronta, Ulrich Speck

ore 16.30: Chi sfida l’America – Dario Fabbri, Chunchun Hu, John Hulsman, Sergey Karaganov, Ulrich Speck

ore 18: È tutto un complotto? – Geminello Alvi, Alessandro Aresu, Giorgio Arfaras

ore 21: The power of love – Laura Canali, Eva Cantarella, Lucio Caracciolo, Umberto Galimberti, Michela Murgia

Domenica 5 marzo

ore 10.30: Corporatocrazia: il potere delle corporations – Marco Mazzucchelli, Massimo Nicolazzi, Alessandro Pansa, Sergio Solero

ore 12: Visita guidata alla mostra cartografica “Dissolvenze” a cura di Laura Canali

ore 12: I poteri automatici – Giorgio Metta, Federico Petroni, Riccardo Staglianò

ore 15: Visita guidata alla mostra cartografica “Dissolvenze” a cura di Laura Canali

ore 16: I poteri illegali – Rosario Aitala, Isaia Sales, Fabrizio Maronta.

ore 17.30: Perché l’Italia conta poco – Emma Bonino, Lucio Caracciolo, Ilvo Diamanti