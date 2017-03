Al Berio Cafè incontro sui fenomeni migratori

GENOVA. 28 MAR. Ad un anno di distanza, il Comitato genovese di Possibile La Rosa Bianca riporta l’attenzione sui fenomeni migratori e soprattutto sulle loro possibili soluzioni.

Il 30 marzo, alle ore 18, presso il BerioCafé, all’interno della Biblioteca Berio di Genova, Stefano Catone con Alessandra Ballerini, noto avvocato genovese che da sempre si occupa di diritti umani, presentano “Nessun paese è un’isola”.

Il libro è una sorta di viaggio, raccontato a più mani, attraverso il fenomeno migratorio del nostro tempo per capirne le cause e le reali proporzioni al di là dei luoghi comuni, della retorica, degli stereotipi e delle parole che generano diffidenza e paura.

Lo scenario che si è creato attorno ai flussi migratori è quello di un’invasione, ma non è così e, dati alla mano, Catone ci racconta un’altra storia, che è soprattutto la storia di uomini, donne e bambini che una volta giunti qui – spesso portati in salvo- non hanno la possibilità di essere legalmente integrati: l’Italia non è ancora del tutto pronta ad accoglierli.

Sono passati dieci anni dai primi sbarchi, e ancora sentiamo parlare di emergenza, con tutte la criticità e la mala gestione che quest’ottica porta con sé. Per fortuna esistono realtà e comunità differenti.

E il viaggio allora continua tra coloro che invece hanno fatto dell’accoglienza una sfida vincente, che hanno saputo realizzare una buona accoglienza, creando così dei modelli positivi per tutto il Paese, modelli esportabili ovunque, purché si abbia la consapevolezza che “nessuno si salva da solo”.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/744501969052420/?ti=icl