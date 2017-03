Ais e Cna organizzano a Sanremo corso per sommelier

IMPERIA. 21 MAR. AIS, Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con CNA, organizza il Corso di qualificazione professionale per Sommelier – 1° Livello “La formazione del sommelier, le tecniche di servizio, la degustazione”.

L’incontro di presentazione si terrà domani, mercoledì 22 marzo alle ore 21, presso la sede provinciale CNA di Sanremo, in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo), mentre il corso prenderà avvio il 27 marzo prossimo e si terrà presso l’Hotel de Paris, sempre a Sanremo, in Corso Imperatrice, 68.

Il percorso di 1° Livello, costituito da 15 lezioni da 2 ore ciascuna ed organizzato secondo due incontri serali a settimana, approfondirà gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, che rappresentano le basi della professionalità del Sommelier.

L’iniziativa si rivolge in particolar modo ai professionisti del settore “HO.RE.CA” ed ai tanti amanti del vino, che potranno approfondire le proprie conoscenze su quell’universo misterioso e ricco di fascino rappresentato dal vino, grazie alla professionalità e competenza di esperti sommelier, che terranno le lezioni.

Per ricevere ulteriori informazioni o per iscriversi, vi esortiamo a contattare il nr 0184/500309 o inviare una mail a info@im.cna.it

È possibile inoltre consultare il sito web ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier www.aisitalia.it/corso-sommelier.aspx, dove si potranno trovare approfondimenti ed il dettaglio delle tematiche affrontate durante il percorso, il sito regionale (www.aisliguria.it) ed il gruppo Facebook “Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Imperia”, dove è possibile ricevere notizie in tempo reale sulla vita associativa.