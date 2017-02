GENOVA. 23 FEB. Uno splendido esemplare di airone cenerino, ferito non si sa bene da chi o cosa, stava cercando un riparo e, improvvisamente, ha varcato la soglia di un’agenzia di viaggi a Genova Prà. Il curioso episodio è avvenuto oggi. I titolari sono rimasti molto sorpresi davanti all’insolito “cliente”. Il volatile, una femmina, si è messo in un angolo dell’agenzia, spaventato e sofferente.

Gli agenti di viaggio dal cuore grande così, non lo hanno cacciato via e quindi si sono messi subito alla ricerca di aiuto chiamando i vigili del fuoco e le guardie zoofile, le quali, dopo non poche difficoltà e un inseguimento nel negozio proseguito in giardino, sono riusciti a catturare l’airone, poi consegnato ai volontari dell’Enpa per essere curato.

Non appena starà meglio, la femmina di airone verrà riaccompagnata nella fascia di rispetto di Prà, dove la attende il suo compagno. La coppia di aironi è nota ai residenti. Resta ancora da scoprire come il volatile sia rimasto ferito.