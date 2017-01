Aggredisce automobilista e poliziotti, marocchino arrestato

GENOVA. 4 GEN. Ieri sera un 24enne marocchino è stato arrestato dalla polizia in via Avio a Genova Sampierdarena. Il marocchino, pluripregiudicato, si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, per aver aggredito un automobilista e i poliziotti intervenuti per riportare la calma.

Ieri sera, gli agenti di una volante del Commissariato Cornigliano, durante un pattugliamento, sono intervenuti in Via Avio su segnalazione di alcuni passanti circa la presenza di due uomini che si stavano picchiando.

Sul posto un uomo, con una vistosa ferita sanguinante al naso, stava tentando di trattenere un individuo che sbracciava e scalciava per colpirlo.

Lo stato d’agitazione di quest’ultima persona non si è placata con l’arrivo degli uomini in divisa, ma anzi ha opposto resistenza e ha colpito con un pugno al volto uno dei poliziotti, provocandogli un taglio al labbro, prima di essere bloccato.

Una volta riportata la calma, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto.

L’uomo ferito al naso ha raccontato che mentre stava transitando in auto una persona mai vista prima, senza alcun motivo, aveva lanciato contro la sua vettura un pacchetto di sigarette.

Alla richiesta di una spiegazione lo sconosciuto si era avvicinato al mezzo e aveva colpito l’automobilista con un pugno a naso.

Quest’ultimo a quel punto era sceso ma era stato immediatamente aggredito. Da qui era scaturita una colluttazione, interrotta dall’arrivo della volante.

Il cittadino ed il poliziotto feriti si sono recati al pronto soccorso dove sono stati medicati, entrambi con una prognosi di 7 giorni.

L’aggressore è stato condotto in Questura per gli atti di rito e sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo.