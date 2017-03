ROMA. 28 MAR. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato la sospensione di circa 300 farmaci generici a causa di studi di bioequivalenza inaffidabili condotti dall’azienda indiana Micro terapeutic Research Labs.

Tali studi, sono di solito la base per l’approvazione all’immissione in commercio nell’Unione europea (UE) di farmaci equivalenti o generici, qualora dimostrino che questi abbiano la stessa efficacia e sicurezza di quelli ‘originali’ a brevetto scaduto.

La revisione del Comitato di EMA per i medicinali per uso umano (CHMP) degli studi condotti presso l’azienda del distretto indiano di Chennai è iniziata il 15 dicembre 2016 per verificare la conformità alla buona pratica clinica.

Dalla revisione emergerebbero preoccupazioni in merito al travisamento dei dati e alle carenze nella documentazione e nella gestione delle informazioni.

La conclusione è che i dati provenienti da alcuni di questi studi sarebbero inaffidabili, e non potevano essere accettati come base per autorizzazione all’immissione in commercio.

Toccherà ora alla Commissione europea, che emetterà una decisione applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE.