GENOVA. 11 MAR. La notte scorsa, durante un servizio antidroga in via Cantore, il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena ha sorpreso un senegalese a cedere dietro un corrispettivo di 20 euro una dose di crack ad una 35enne genovese. Il pusher, subito bloccato ed identificato in un 19enne, con precedenti di polizia, irregolare e senza fissa dimora, è stato perquisito e trovato in possesso di 575 euro, di cui non ha saputo fornire giustificata provenienza. Pertanto è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Poche ore prima, nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Maddalena, in vico Dietro il Coro di San Luca, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno straniero che aveva ceduto ad un 27enne, nato a Roma, ma di origine rom, dietro corrispettivo di alcune banconote da 10 euro, un involucro poi recuperato contenente un grammo circa di eroina. Lo spacciatore, identificato in un 24enne del Gambia, gravato da pregiudizi di polizia, abitante in questo centro storico, è stato perquisito e trovato in possesso di ulteriori 40 euro, provento dell’illecita attività. Droga e denaro sequestrati. Gli acquirenti saranno segnalati alla Prefettura di Genova quali assuntori di sostanze stupefacenti.