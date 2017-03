Addio al Mago Zurlì

IMPERIA. 23 MAR. Chi ha più di 50 anni non può non ricordare Mago Zurlì, soprattutto non può aver dimenticato la trasmissione che ha appassionato i bambini di tutta Italia dal 1959 fino al 2008, lo Zecchino d’Oro.

Mago Zurlì ossia Cino Tortorella, era il conduttore di quella gara canora di piccoli bimbi e che grazie alla sua garbata e simpatica presenza arrivava ancor più gradita al pubblico. Purtroppo oggi ci ha lasciati, a giugno avrebbe compiuto 90 anni.

Da tempo lontano dai riflettori, il Mago Zurlì , nativo di Ventimiglia, non era mai stato dimenticato dal suo pubblico, che ricordava ancora i suoi sorrisi e le sue battute, che avevano accompagnato lo Zecchino d’Oro sin dalla prima edizione.

L’ultima apparizione nel programma era stata nel 2008, quando aveva condotto la 51esima edizione, mentre nel 2002 Cino Tortorella era entrato nel Guinnes dei Primati per aver presentato lo stesso spettacolo più a lungo di chiunque al mondo.

Forse non tutti sanno che Cino aveva svolto il servizio militare nel corpo degli alpini come paracadutista, ma poi decise di dedicarsi a tempo pieno al teatro, dove ben presto mise in luce le sue doti al punto da essere scelto come aiuto regista da Enzo Ferrieri. Partecipò allora alla selezione per la Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, fondata da Giorgio Strehler, venendo scelto tra i 15 vincitori (su circa 1500 aspiranti). Fu qui che, dopo aver abbandonato gli studi universitari, nel 1956 promosse la messa in scena di una pièce teatrale per ragazzi dal titolo Zurlì, mago Lipperlì, dalla quale venne tratta la sceneggiatura del suo primo programma televisivo “Zurlì, mago del giovedì”, andato in onda nel 1957. Nel 1959 concepì e progettò la manifestazione canora dello Zecchino d’Oro, andato in onda per la prima volta quello stesso anno. Fu inoltre direttore artistico di Bravo bravissimo, trasmissione di Canale 5 condotta da Mike Bongiorno.

FRANCESCA CAMPONERO