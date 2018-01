Un turista russo di 35 anni oggi è rimasto chiuso per una decina di minuti dentro il sommergibile Nazario Sauro, ormeggiato in banchina davanti al Galat-Museo del Mare in Darsena.

A lanciare l’allarme è stato è stato un poliziotto libero dal servizio, che ha udito battere contro le paratie e le richieste di aiuto.

Dopo averlo rassicurato dall’esterno, l’agente ha segnalato il fatto del Museo.





Il russo, molto agitato e spaventato, ha spiegato di essere tornato dentro al Nazario Sauro dopo esserne uscito al termine della visita programmata.

Gli addetti del Museo hanno chiuso l’altro ingresso, ma non hanno controllato all’interno, giustificandosi così: “Pensavamo che sul sottomarino non ci fosse più nessuno”.

Alla fine, per fortuna, è andata bene.