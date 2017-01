Ad Artesina ecco lo Spinning… in White

ARTESINA. 20 GEN. Lo sci, prima di tutto. Con tutte le piste e i collegamenti aperti. Ma non solo. Artesina spicca per attività collaterali dedicate a giovani e famiglie e tanti eventi che permettono a numerosi appassionati di vivere la località in modo diverso e coinvolgente. Nel week end in arrivo spazio allo Spinning con due giornate, sabato 21 e domenica 22, dedicate a chi ama pedalare e vuole farlo in un contesto unico. Artesina ospita “Spinning in … White” con istruttori impegnati in particolari “sessioni” sulla neve. Sul sito artesina.it tutte le opzioni e allo 0174242000 le informazioni.

Le vacanze di Natale hanno fatto registrare il picco di presenze. Tante famiglie hanno vissuto settimane di sport e divertimento sulla neve di Artesina. E come sempre tanti nuovi servizi ed eventi hanno reso piacevole il soggiorno. Dai “Babbo Natale” che hanno invaso le piste del Mondolé alla Befana che ha raddoppiato sulla Piazza di artesina al fianco di Pinky per la gioia dei più piccoli. E ancora i Mercatini, la grande festa di Capodanno e il Villaggio Solidale con i mestieri di una volta. La località sciistica del Mondolè si conferma meta molto amata dalle famiglie alla quale riserva ogni possibile servizio. L’ultimo in ordine temporale si chiama “Le fate della neve” ed ha riscosso grande apprezzamento. Si tratta della nuova area ludica educativa dove le famiglie possono lasciare i più piccoli (3-6 anni) in custodia a personale qualificato e poter così sciare in tranquillità (vds spazio dedicato in pagina – infoline 3498502711). Grande gioia e partecipazione anche nel “Pinky Park” con la mascotte di Artesina e la sua baby dance che trascina ogni giorno i più piccini e nella nuovissima “Area fun” allestita sulla piazza pedonale.

Febbraio sarà un mese intenso e non solo per le settimane bianche programmate e le numerose partecipazioni delle Scuole. Sabato 4 e domenica 5 febbraio arriva “Artesina 4 WD Experience” ovvero i winter games sulla neve con mezzi di ogni tipo. E poi grande attesa per “Artesina Snow Party” fissato per Sabato 18 febbraio. Spazio alla tradizionale festa di compleanno per Artesina con musica, intrattenimento e divertimento per tutti. Sabato 25 febbraio è la data che tutti i bimbi sognano con il 12° Raduno nazionale delle mascotte sulla neve. Arriva la tanto attesa “Festa delle Mascotte” con Pinky e i suoi amici provenienti da tutta Italia per un particolare e divertente slalom sugli sci.

Sabato 4 marzo spazio al “Free Ride Fest”, il week-end di competizioni estreme e tanto divertimento. Un evento internazionale dedicato al Free ride con atleti provenienti da tutte le parti del mondo. Sabato 1 aprile ecco la “GiganTurra ‘17”, terza edizione di una manifestazione che ha subito riscosso grande apprezzamento. E’ il Gigantissimo “vintage” sul Pian della Turra!, ovvero sci e goliardia per una manifestazione “unica” nel suo genere aperta a tutte le età e a sciatori di ogni livello. E Domenica 2 aprile ecco “EAT …Artesina” con stands gastronomici, musica e divertimento in… Piazza! Appuntamento con i ristoratori di Artesina per una giornata eno-gastronomica per tutti sulla neve.

Ogni domenica spazio alla Pinky Dance sulla piazza pedonale, cuore pulsante della località con la colonna sonora di Radio Artesina, la nuova web radio della località nata per regalare tante informazioni utili per vivere Artesina, i suoi eventi e le sue proposte (anche con la nuova App gratuita). Dal 20 marzo poi ritornerà la “Promotional season” con il giornaliero adulto nei giorni martedì, mercoledì e giovedì a soli 24 euro e con la possibilità di acquistare i 6 gg. consecutivi a 81 euro (95 anche con il notturno). Molto interessante anche la “Promotional Artesina Casa” con 2 notti + 2 skipass a 110 euro, 4 notti + 4 skipass a 160 euro e 6 notti + 6 skipass a 189 euro (info 0174242000 – info@artesina.it) e la “Promotional Artesina Hotel” con la conveniente opzione in b&b a 35 euro al giorno a persona ed in 1/2 pensione a 45 euro con la formula “BAMBINI GRATIS” con i piccoli fino ai 12 anni free se accompagnati da due adulti paganti (info 0174242252 – info@hotelmarguareis.it ). E’ nata anche la nuova pagina Facebook per trovare in affitto la casa ideale per le vacanze “Artesina Affitti” (https://www.facebook.com/groups/1108176685961667/).

Artesina, insomma, prosegue nella sua vocazione di località “family friendly”, come è stato anche riconosciuto nel sondaggio indetto dal portale DoveSciare.it in cui la stazione è risultata tra le destinazioni “top” per famiglie. Artesina è anche “La Montagna Amica” grazie alla partecipazione di tanti studenti delle scuole di Piemonte e Liguria con tanti valori promossi ai giovani e tanta sicurezza sulla neve.

“Come sempre abbiamo voluto creare tante attività ed eventi per le famiglie e per tutti coloro che frequentano la nostra località”, spiega Paolo Palmieri. “Le festività sono state davvero belle e ricche di eventi. Ora proseguiamo per rendere la nostra località sempre più apprezzata e visitata”.

Aggiornamenti e novità su Artesina sono sempre disponibili sul sito www.artesina.it e sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ (Infoline 0174242000).