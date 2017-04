Ad Artesina è tutto pronto per la Giganturra

GENOVA. 6 APR. Sugli sci fino a Pasquetta. Le condizioni di innevamento ad Artesina sono davvero strepitose, in particolare sul Pian della Turra. Sono 6 gli impianti aperti e in settimana sono caduti circa dieci centimetri di neve fresca sulla Turra dove sabato è prevista l’edizione 2017 della Giganturra. La manifestazione ha subito riscosso grande apprezzamento. E’ il Gigantissimo “vintage”, ovvero sci e goliardia per una manifestazione “unica” nel suo genere aperta a tutte le età e a sciatori di ogni livello. Partenza in parallelo e arrivo in Baita della Turra con premi per i primi tre classificati di ogni categoria. Tra i premi a sorteggio, anche uno stagionale Mondolèski 2017/18, un week-end presso l’Hotel Marguareis e un paio di sci. E’ possibile iscriversi presso lo Sci Club Artesina telefonando allo 0174242112, al 3356748020 oppure scrivendo a giganturra@gmail.com.

Sarà un week end davvero speciale. Un aprile sulla neve unico nel Mondolé con tanti eventi collaterali: le dirette di Radio Artesina, l’animazione in Piazza con la Pinky Dance e molto altro ancora.