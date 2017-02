Ad ArteGenova 2017 presentate le opere di Jorge Dalle Hay

GENOVA. 23 FEB. Sono state presentate ad ArteGenova 2017, dall’art manager madrilena Ines Negro, le opere pittoriche dell’artista di fama internazionale cubano Jorge Dalle Hay, candidato anche alla prossima Biennale di Genova.

A tale proposito Andrea Spinelli, poeta e scrittore, descrive l’artista cubano: “La pittura di Jorge Dalle Hay è pittura religiosa come del resto lo era quella rinascimentale di Michelangelo o come la pittura propiziatoria delle grotte di Lascaux. Sembrano accostamenti molto distanti, ma in Dalle Hay è possibile riconoscere questa doppia funzione sacra: quella celebrativa, la rappresentazione dei misteri del culto Yurubà, e quella augurale, finalizzata ad accattivarsi la bontà divina. Tuttavia Dalle Hay, a differenza di Michelangelo, non lavora per conto di nessun papa, essendo quella Yurubà una fede in buona sostanza anarchica, senza capi né istituzioni, e dalla liturgia assai fluida. Religione sincretica e migrante per un popolo sincretico e migrante.

E infatti gli dei (orixàs) dello Yurubà rappresentati da Jorge sono entità assai più sfuggenti e misteriose dei cristi, dei santi e delle madonne che popolano l’iconografia cristiana. Con il loro catalogo di vizi e di virtù, di enigmi, di poteri, di insegnamenti, e di tiri mancini giocati agli uomini, la mitologia degli orixàs sembra fornire un’interpretazione umoristica e provocatoria delle fortune umane. Non c’è nessuna legge scritta che possa garantire la salvezza di uomini e donne. Tutto avviene nella fornace della vita, dove istinto, coraggio, intuito, desiderio, azzardo, prudenza, talento, furbizia, fortuna e molto altro giocano di volta in volta ruoli controversi e decisivi”.

L’arte di Jorge è quindi intimamente legata alla necessità di diventare buoni interpreti di questi sguardi metafisici per poter mettere un argine alla sventura umana ed abbracciare un destino felice ed appropriato. In questo fatale esercizio dove la pratica e la grammatica sono una cosa sola, figura centrale di tutta la produzione di Dalle Hay è quella dell’Eleguà: movimenti furtivi e umore volubile, signore di tutti gli incroci e di tutte le porte, l’Eleguà maneggia la sua falce per aprire la strada ai suoi protetti mentre, con beffardo accanimento, spinge tutti gli altri per sentieri confusi ed illusori.

Ritratto a figura intera, oppure in forma triangolare totemica, l’Eleguà, supremo conoscitore del cosmo stratificato, è il fulcro simbolico di questa concezione barocca ed enigmatica della vita e della pittura.